La definizione e la soluzione di: Chi fa per primo una cosa innovativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PIONIERE

Curiosità/Significato su: Chi fa per primo una cosa innovativa 18 ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto "Crescita 2.0"), definisce una start-up innovativa nel modo seguente: A gennaio del 2020, il Ministero dell'Innovazione ...

Altre definizioni con primo; cosa; innovativa; Il compositore austriaco del primo '900 di Wozzeck; Un primo in brodo; Il figlio primogenito di Noè; Blair, ex Primo Ministro britannico; Sbattere qualcosa di qua e di là; Densa e appiccicosa; Giocattolo che ruota vorticosamente su sé stesso; Refrattario a fare o dire qualcosa; Ultime Definizioni