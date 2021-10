La definizione e la soluzione di: Atterrare... come un idrovolante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AMMARARE

Curiosità/Significato su: Atterrare... come un idrovolante commerciale. Gli idrovolanti, siano essi a scafo, a galleggianti o anfibi, sono progettati per decollare e atterrare sull'acqua. Negli idrovolanti a scafo, la ...

Altre definizioni con atterrare; come; idrovolante; Atterrare... da idrovolante; Atterrare sulla superficie della Luna; Si azionano per atterrare; L'atterrare dell'aliante; Come il favoreggiatore esterno di un crimine; Come le frange politiche più radicalizzate; Cani da caccia come il limiere o l'harrier; Catturata come una fotografia; Atterrare... da idrovolante; Una manovra dell'idrovolante; Gli approdi dell'idrovolante; Scesa come un idrovolante;