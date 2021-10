La definizione e la soluzione di: In araldica, lo scudo ovale appuntato in basso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PERALE

Curiosità/Significato su: In araldica, lo scudo ovale appuntato in basso forma standard per gli ecclesiastici e per le donne sposate. Lo scudo ovale appuntato in basso è detto anche perale. inquartato di verde e d'oro stemma di ...

Altre definizioni con araldica; scudo; ovale; appuntato; basso; In araldica, linea interna stacca dai bordi; I rombi fra le figure dell'araldica; Un piccolo scudo ricurvo; Lo scudo della tartaruga; Scudo cerimoniale sacro dell'antica Roma; Fanti dell'antica Grecia con la pelta come scudo; Giocano con la palla ovale; Il legame covalente che unisce gli amminoacidi; Quello del Presidente U.S.A. è ovale; Era ovale in una nota canzone degli Articolo 31; L'arma... dell'appuntato; Nella polizia, ha sostituito il grado di appuntato; Basso e robusto, tozzo; Arteria del basso ventre femminile; Alto ma verso il basso, come un pozzo; Salti dall'alto in basso; Ultime Definizioni