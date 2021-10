La definizione e la soluzione di: Andalusi come il compositore Manuel de Falla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GADITANI

Curiosità/Significato su: Andalusi come il compositore Manuel de Falla musica di Manuel de Falla. Nel 1914 la celebre danzatrice di flamenco gitana Pastora Imperio espresse a De Falla il desiderio di ampliare il suo repertorio ...

