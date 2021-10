La definizione e la soluzione di: Linguaggio per computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BASIC

Curiosità/Significato su: Linguaggio per computer esseri umani. Il linguaggio non è, dunque, prerogativa umana: anche le forme di comunicazione animale sono intese come "linguaggio". Ad esempio, gli ...

