La definizione e la soluzione di: Troia lo subì per 10 anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASSEDIO

Curiosità/Significato su: Troia lo subi per 10 anni l'amore per le civiltà passate, leggendo i versi dei poemi omerici e descrivendo le gesta degli eroi antichi della leggendaria città di Troia, fino ad ...

