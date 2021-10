La definizione e la soluzione di: Sigla utilizzata per identificare una rete locale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LAN

Curiosità/Significato su: Sigla utilizzata per identificare una rete locale identificativo per un particolare dispositivo di rete a livello di rete locale: ad es. due schede di rete in due diversi calcolatori avranno due diversi ...

Altre definizioni con sigla; utilizzata; identificare; rete; locale; La sigla della Lituania; Associazione nazionale di basket degli USA sigla; Una sigla da rating; La sigla delle Maldive; Una presa d'acqua utilizzata per spegnere gli incendi; Alga utilizzata in cucina; Unità di misura utilizzata in acustica; Una polvere odorosa utilizzata in profumeria; Identificare o riconoscere qualcosa; Consente di identificare il proprietario dell'auto; Uno da identificare; Uno... da identificare - Cruciverba; La rete in cui si naviga; Una rete pigliamosche; Una parete mobile; Regate... senza rete; Locale da piccoli interventi; Picolo locale ove si mangia; Camera, locale; Tipico locale da western; Ultime Definizioni