La definizione e la soluzione di: La tela grossolana usata per le vele latine.

Soluzione 5 lettere : OLONA

Curiosità/Significato su: La tela grossolana usata per le vele latine marinaresco che la usa quando si avverte il timoniere di guardare la "penna", l'estremità superiore delle antenne e dei picchi che reggono le vele, per prendere ...

