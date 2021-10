La definizione e la soluzione di: Supporti per antichi bracieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRIPODI

Curiosità/Significato su: Supporti per antichi bracieri anche quella signorile, mirava all'essenziale. Nella cucina si ritrovavano bracieri, forni in muratura e ceste che contenevano vivande; si preferiva mangiare ...

