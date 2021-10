La definizione e la soluzione di: Serve per attaccare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COLLA

Curiosità/Significato su: Serve per attaccare (come nel caso della Perla Nera) di cui se ne serve per attaccare altre navi, uccidere altri pirati per poi imprigionare questi e le proprie imbarcazioni ...

