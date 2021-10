La definizione e la soluzione di: La regione spagnola in cui è Santiago de Compostela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GALIZIA

Curiosità/Significato su: La regione spagnola in cui e Santiago de Compostela Santiago di Compostela (in spagnolo e in galiziano Santiago de Compostela; in italiano San Giacomo di Compostella) (abitanti 96.405) è la città spagnola ...

Lo Stato con Santiago; La sua capitale è Santiago; Il Santiago noto architetto spagnolo; Un sudamericano di Santiago o Valparaíso; __ de Compostela: santuario; La strada che porta i pellegrini a Santiago de Compostela;