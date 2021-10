La definizione e la soluzione di: Quelle a contatto non si vedono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LENTI

Curiosità/Significato su: Quelle a contatto non si vedono architettonici principalmente a Roma (basilica di Santa Prassede), Bardolino, Spoleto e Milano. Il X e l'XI secolo vedono la fioritura delle cattedrali ...

Altre definizioni con quelle; contatto; vedono; L'ipocondriaco teme soprattutto quelle che non ha; Sono famose quelle di Orazio e di Giovenale; A volte si rischia di perdere quelle mentali; Sono famose quelle di Jacopone da Todi; Vende anche lenti a contatto e occhiali da Sole; Può divenirlo un metallo a contatto con l'aria; Collegamento, punto di contatto; Situazioni di primo contatto; E' qui che molti si vedono; Ci vedono meglio da lontano; In ogni uomo vedono un rivale; I venerdì di Quaresima la prevedono dalle carni; Ultime Definizioni