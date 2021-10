La definizione e la soluzione di: Programmi per i tablet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : APP

Curiosità/Significato su: Programmi per i tablet funzionalità Tablet PC integrate in questo sistema operativo, rispettano il concetto d'interfaccia originario, dove i normali programmi per PC possono essere ...

Altre definizioni con programmi; tablet; Mette in onda i programmi radiofonici; Breve interruzione musicale nei programmi trasmessi; Programmi da iPhone; Il piano dei programmi TV; Tablet della Apple; Dispositivo che, nei tablet di prima generazione, permetteva d'interfacciarsi con i software applicativi; Azienda di Pechino che produce computer e tablet; II programma' per il tablet; Ultime Definizioni