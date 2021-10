La definizione e la soluzione di: Prefisso che moltiplica per sette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EPTA

Curiosità/Significato su: Prefisso che moltiplica per sette sette cifre. Attribuita una ponderazione ad ogni posizione, da 8 a 2 in senso decrescente, si applica il seguente algoritmo numerico: si moltiplica ogni ...

