La definizione e la soluzione di: Precede lo sbarco in porto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : APPRODO

Curiosità/Significato su: Precede lo sbarco in porto famosa in quanto soventemente associata al naufragio del RMS Titanic nel 1912 e al suo comandante Edward John Smith, ma nella realtà lo precede almeno ...

