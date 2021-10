La definizione e la soluzione di: Non priva di quattrini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AGIATA

Curiosità/Significato su: Non priva di quattrini ducato di Sora. Al periodo del regno di Ferdinando IV si deve l'emissione di una monetazione in rame (1782, 1791 e 1798) nel valore di 1, 2 e 4 quattrini coniati ...

