La definizione e la soluzione di: Fuma gli avana in patria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CUBANO

Curiosità/Significato su: Fuma gli avana in patria Culture and Economy in the Middle East: The Egyptian Tobacco Market 1850–2000. New York: I.B. Tauris & Co. Ltd. ISBN 1-84511-137-0 (IT) Fuma? Bibliografia, ...

Altre definizioni con fuma; avana; patria; Profumati... per il Petrarca; Quelli da bagno sono profumati; Fumano soprattutto d’inverno; Piccola conifera profumata; L'Avana ne è la capitale; Ha L'Avana per capitale; Gli avana sono tra i più rinomati; Veloce mammifero della savana auto della Polizia; La patria della caipirinha e della batida; Il patriarca che salvò l’intera fauna; Fuggito dalla patria; Un patriarca biblico; Ultime Definizioni