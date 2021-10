La definizione e la soluzione di: Ha corso in Serbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DINARO

Curiosità/Significato su: Ha corso in Serbia vedi Serbia (disambigua). Coordinate: 43°57'N 20°56'E? / ?43.95°N 20.933333°E43.95; 20.933333 La Serbia, ufficialmente Repubblica di Serbia (in serbo: ...

Altre definizioni con corso; serbia; L’epoca geologica tuttora in corso; Il percorso... dei turisti; Corso post-laurea; Finito il corso aveva i gradi di sottotenente; Unità amministrativa autonoma della Serbia; Centro della Serbia; Il Miloševic che fu presidente della Serbia; Capitale della Serbia; Ultime Definizioni