La definizione e la soluzione di: Lo si canta in coro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : INNO

Curiosità/Significato su: Lo si canta in coro che canta la melodia principale di un brano musicale. Il corista canta in un coro, o accompagna il solista con seconde voci o voci complementari. In questo ...

Altre definizioni con canta; coro; Il cantante di una band; Mino __: cantava Gente di Fiumara; Il cantante che ha lanciato Penso positivo; Si canta nelle solennità; L’opera lirica con il coro Va... pensiero; Fu incoronato re d'Italia il 26 maggio 1805 nel Duomo di Milano; In coro; Un’indecorosa chiassata; Ultime Definizioni