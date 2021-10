La definizione e la soluzione di: Il calice per la Comunione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PISSIDE

Curiosità/Significato su: Il calice per la Comunione della Comunione: ricevere la Comunione immediatamente prima che il celebrante o il diacono inizino a distribuirla ai fedeli e ricevere la comunione anche ...

Altre definizioni con calice; comunione; Il sacro calice di Gesù; Il sacro calice usato da Gesù durante l'Ultima cena; Nei fiori sono gli involucri non differenziati in calice e corolla; Un alto e allungato bicchiere a calice; Servono per la Comunione; Particole per la comunione; Comunione e Liberazione; La Comunione del morente; Ultime Definizioni