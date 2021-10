La definizione e la soluzione di: La benedizione papale: Urbi et _. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORBI

Curiosità/Significato su: La benedizione papale: Urbi et _ preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice). Il rito della benedizione papale Urbi et Orbi si sviluppò nel XIII secolo durante il pontificato di Gregorio ...

