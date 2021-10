La definizione e la soluzione di: Abita in un capoluogo laziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : REATINO

Curiosità/Significato su: Abita in un capoluogo laziale con lo stesso nome e il medesimo capoluogo e fu suddivisa, in base alla legge Rattazzi, in circondari. Gaeta fu capoluogo di circondario fino al 1927 (insieme ...

Altre definizioni con abita; capoluogo; laziale; Edifici per abitazione; E' abitata da eschimesi e lapponi; Abitazioni, dimore; Abitazione, residenza; Il capoluogo del dipartimento dei Vosgi; Il dipartimento francese che ha per capoluogo Bourg-en-Bresse; Il dipartimento francese con capoluogo Grenoble; Il capoluogo ai piedi del Gran Sasso; La località laziale dove si rifugiò Pio IX; Fiume laziale che si unisce al Gari; Tipica danza laziale; L'area di una provincia laziale del sud; Ultime Definizioni