La definizione e la soluzione di: Lo sono due elementi chimicamente diversi che cristallizzano in forme simili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ISOMORFI

Curiosità/Significato su: Lo sono due elementi chimicamente diversi che cristallizzano in forme simili che si possono usare per datare la roccia in base al loro decadimento in piombo. Gli elementi nativi sono quelli che non sono legati chimicamente ad ...

