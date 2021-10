La definizione e la soluzione di: E' propria di ciò che non produce nulla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STERILITÀ

Curiosità/Significato su: E propria di cio che non produce nulla Eleati che, in accordo con la dottrina che afferma che solo l'Essere esiste, sostengono con Parmenide che «il non-essere non è, e quindi non è nulla.» Fuori ...

