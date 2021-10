La definizione e la soluzione di: Donna in cattedra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MAESTRA

Curiosità/Significato su: Donna in cattedra zoologa, nel 1907 è stata la prima donna ad ottenere una cattedra universitaria nel Regno d'Italia. Si laureò in scienze naturali presso l'Università ...

