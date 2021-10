La definizione e la soluzione di: Allenatore... in Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRAINER

Curiosità/Significato su: Allenatore... in Inghilterra con l'incarico esclusivo di allenatore e successivamente con quello supplementare di direttore tecnico. Il primo allenatore nella storia rossonera è stato ...

Altre definizioni con allenatore; inghilterra; Il Mancini allenatore iniz; Gattuso, allenatore; Il nomignolo di un conosciuto ex-allenatore di calcio; Il Pirlo allenatore; E Pari in Inghilterra; Carrozza che faceva servizio in Inghilterra; Porta... in Inghilterra; In Inghilterra sono detti gypsies; Ultime Definizioni