La definizione e la soluzione di: Donne che cuciono per mestiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SARTE

Curiosità/Significato su: Donne che cuciono per mestiere "quilt", fatte di pezzi differenti di stoffe diverse che cuciono a mano, da sole o con le amiche. Per vendere i prodotti del loro lavoro tendono a relazionarsi ...

