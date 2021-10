La definizione e la soluzione di: Stefan, ex calciatore tedesco che è stato campione del mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : REUTER

Curiosità/Significato su: Stefan, ex calciatore tedesco che e stato campione del mondo Stefan Kuntz (Neunkirchen, 30 ottobre 1962) è un allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, di ruolo attaccante, commissario tecnico della nazionale ...

