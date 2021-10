La definizione e la soluzione di: Sottile come una striscia metallica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LAMINARE

Curiosità/Significato su: Sottile come una striscia metallica un supporto di memorizzazione a memoria magnetica che consiste in una sottile striscia in materiale plastico, rivestita di un materiale trattato con polarizzazione ...

Altre definizioni con sottile; come; striscia; metallica; Sottile lastra di metallo; Tratto dell'intestino... sottile; Un sottile contenitore; Scanalatura lunga e sottile del marmo; Lo è una bandiera come quella italiana o francese; Infiorescenza come quella del melo; Uno Stato come l'Onman; Come il... ton dell'educato; Ramoscelli striscianti; Avanzare strisciando sul terreno per non farsi scorgere; Una striscia di tessuto; Il Jimmy tra gli inviati di Striscia la notizia; Aumentare una massa metallica col calore; Lega metallica composta per lo più da stagno; Striscia metallica inserita nei bustini; Grande cassa metallica per il trasporto di merci;