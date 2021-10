La definizione e la soluzione di: Fiocco per tende e tovaglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NAPPA

Curiosità/Significato su: Fiocco per tende e tovaglie e oggetto di lavorazioni artigianali per la restante, in quasi la totalità delle famiglie come fonte principale di tessuti e tovaglie). Il terreno e il ...

Altre definizioni con fiocco; tende; tovaglie; Cambiano fico in fiocco; L’annuncia un fiocco; Preparano il girello e il fiocco; In mezzo al fiocco; Piantare le tende per svago; Dà e attende battute; I traguardi cui si tende; La tendenza a fare sempre le stesse cose; Scuotere i tappeti o le tovaglie; Tovaglie gommose totalmente impermeabili; Negozi di tovaglie e lenzuola; Negozio di tovaglie e lenzuola; Ultime Definizioni