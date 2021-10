La definizione e la soluzione di: E' amatoria per Ovidio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ARS

Curiosità/Significato su: E amatoria per Ovidio L'Ars amatoria (L'arte amatoria) è un poemetto in distici elegiaci, in latino, composto da Publio Ovidio Nasone nell'1 a.C. o nell'1 d.C. L'opera, che ...

