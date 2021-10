La definizione e la soluzione di: Si richiede per viaggiare e votare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : DOCUMENTO VALIDO

Curiosità/Significato su: Si richiede per viaggiare e votare conclusione dell'armistizio per il quale si richiede che tutte le nostre forze si ritirino dal Tirolo, d'ordine del Re», si veda Giuseppe Guerzoni, Garibaldi ...

Altre definizioni con richiede; viaggiare; votare; Richiede istruzioni; Richiede poche parole; Operazione che richiede un ferro ben caldo; Sport che richiede buona mira; Land __, per viaggiare nel deserto; Fa viaggiare molti giovani; Un mezzo per viaggiare; Viaggiare, vagare e... sbagliare; Un gesto per votare; La alza il giurato per votare a un concorso; Documento che consente ai cittadini di votare; Ultime Definizioni