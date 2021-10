La definizione e la soluzione di: Si fa i propri chi non s'impiccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AFFARI

Curiosità/Significato su: Si fa i propri chi non s impiccia assunto il significato di aspettare qualcosa che non arriva, e che chi l'aspetta non fa niente per far sì che ciò avvenga. A spizzichi (o a smozzichi) e ...

