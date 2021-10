La definizione e la soluzione di: Si leggono in viso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IS

Curiosità/Significato su: Si leggono in viso cornice si leggono le parole del Vangelo secondo Luca "OPTIMAM PARTEM ELEGIT", ha scelto la parte migliore, quella della ricerca del Signore. Il viso, incorniciato ...

