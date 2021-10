La definizione e la soluzione di: Fermarsi per breve tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SOSTARE

Curiosità/Significato su: Fermarsi per breve tempo esso si troverebbe, a tutti gli effetti, nel futuro. Il tempo tenderebbe addirittura a fermarsi, in taluni casi estremi, come, nel caso del buco nero, ...

Altre definizioni con fermarsi; breve; tempo; Si coniuga per fermarsi; Aiuta ad affermarsi; Per osservarlo bisogna fermarsi; L'impianto che consente a un veicolo di fermarsi; Ne brevettò uno Diesel; Onorevole in breve; Un breve pasto; Può precedere “breve”; Prima e quarta in tempo; Un debito... di tempo; Sono fatti di parole o di tempo; Nasce dall' estemporaneità; Ultime Definizioni