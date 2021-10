La definizione e la soluzione di: Fatta discendere come una vela o una bandiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AMMAINATA

Curiosità/Significato su: Fatta discendere come una vela o una bandiera una famiglia di Anglesey che sosteneva di discendere da Cadwaladr Fendigaid ap Cadwallon e in almeno un'occasione Enrico usò il suo drago rosso come vessillo ...

