La definizione e la soluzione di: E' diviso in sure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CORANO

Curiosità/Significato su: E diviso in sure divisione del Corano in capitoli (detti sure) e in versetti (ayat) è originale. La parola utilizzata per denominare i versetti del Corano non è solo un termine ...

