La definizione e la soluzione di: La città in cui è nata Eleonora Abbagnato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PALERMO

Curiosità/Significato su: La citta in cui e nata Eleonora Abbagnato 2006, e Ginevra Vittoria, nata nel 2008. Il 13 giugno 2011 si è sposato con la ballerina di danza classica Eleonora Abbagnato nella Cappella Palatina del ...

Altre definizioni con città; nata; eleonora; abbagnato; La città con Montparnasse; Relativo alla città; La città della Lombardia con palazzo Te; Siciliano di città; E bagnata dal Reno; Natante a fondo piatto; La città natale di Mario Sironi; Ordinata, imposta; La città dell'antico giudicato sardo, governato da una celebre Eleonora; Eleonora in casa; Lo era Eleonora Duse; Un Flavio che recitò con Eleonora Duse; La Abbagnato ballerina nata a Palermo; Ultime Definizioni