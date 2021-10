La definizione e la soluzione di: Aveva cesaree mura per Carducci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AOSTA

Curiosità/Significato su: Aveva cesaree mura per Carducci Disambiguazione – "Carducci" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Carducci (disambigua). Premio Nobel per la letteratura 1906 Giosuè ...

Altre definizioni con aveva; cesaree; mura; carducci; Finito il corso aveva i gradi di sottotenente; Aveva il cocchiere dietro; Aveva la bacchetta magica; Roma aveva quella Massima; Un pertugio nelle mura; Una particolare finitura delle pareti murarie; Sotto le sue mura morì re Luigi IX di Francia; Il muragliene del porto; Ne scrissero Pindaro e Carducci; Noto incipit di Giosuè Carducci: T'amo, o __; Come certe Odi di Giosuè Carducci; Le barbare di Carducci; Ultime Definizioni