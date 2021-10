La definizione e la soluzione di: Può far rinviare la gita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MALTEMPO

Curiosità/Significato su: Puo far rinviare la gita infezione bronchiale e viene persuaso a rinviare la partenza in attesa di un miglioramento delle sue condizioni di salute. La prima metà del romanzo descrive ...

Altre definizioni con rinviare; gita; Rinviare; Dopo la prima in gita; Si agita se fa caldo; Agitato per un determinato fine; Quando si agitano, si sta freschi; Ultime Definizioni