La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Teheran. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IRAN

Curiosità/Significato su: Ha per capitale Teheran altri significati, vedi Teheran (disambigua). Teheran (AFI: /tee'ran/; scritto anche Tehran, ????? in persiano) è la capitale dell'Iran. Situata nel nord ...

Altre definizioni con capitale; teheran; Fu la capitale della Germania Ovest; Li dà il capitale; La capitale vicino al Pireo; La capitale dell'Indonesia; Le abitanti di Teheran e Persepoli; Un nativo di Teheran; Lo Stato con Teheran; Ultime Definizioni