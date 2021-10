La definizione e la soluzione di: Carrozza che faceva servizio in Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CAB

Curiosità/Significato su: Carrozza che faceva servizio in Inghilterra Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Carrozza (disambigua). Con carrozza si intende genericamente quel mezzo di trasporto a trazione ...

Altre definizioni con carrozza; faceva; servizio; inghilterra; La sua carrozza si trasformava in zucca; Carrozza lussuosa e antico carro a due ruote; Una moto... carrozzata; Una leggera carrozza; La faceva girare Sansone; Faceva coppia con Gian; Faceva spirare i venti; Facevano parte delle legioni romane; Era il servizio di vigilanza dell'Aeronautica; Il servizio vincente nel gioco del tennis; A ping pong annulla il servizio; Servizio di approvvigionamento di pasti pronti; Porta... in Inghilterra; In Inghilterra sono detti gypsies; Da noi è GB, in Inghilterra; Città dell'Inghilterra con una nota squadra di calcio; Ultime Definizioni