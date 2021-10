La definizione e la soluzione di: Uno che non conta nulla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NESSUNO

Curiosità/Significato su: Uno che non conta nulla da sola non conta nulla. In alcune zone dell'Italia centrale viene dato un valore negativo anche alla donna di picche ("saponificatrice") che se presa ...

