La definizione e la soluzione di: Una suddivisione delle utenze TV in base all'orario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : FASCIA D'ASCOLTO

Curiosità/Significato su: Una suddivisione delle utenze TV in base all orario città. La cattedrale ha una base a croce allineata in direzione est-ovest. Nel mezzo di questa croce vi è una cupola: la sua base è situata a circa 30 metri ...

