La definizione e la soluzione di: Una base NATO in Friuli.

Soluzione 6 lettere : AVIANO

Curiosità/Significato su: Una base NATO in Friuli nel comune di Aviano, in Friuli-Venezia Giulia, ai piedi delle Prealpi Carniche, circa 15 chilometri a nord di Pordenone. Nella base ha sede il 31st Fighter ...

Altre definizioni con base; nato; friuli; Un primo a base di legumi; Un tempo del baseball; Sono lunghe nei berretti da baseball; Può fare un fuori campo nel baseball; Il pigia-pigia più disordinato; Le ha vuote lo squattrinato; Nato a Imola il maggio 1965, è il presidente della Formula One Group; La firma di Tofano disegnatore; Si parla nel Friuli; Località del Friuli con una base militare USA; Ospita l'aeroporto militare di Codroipo in Friuli; Il monte più alto del Friuli-Venezia Giulia; Ultime Definizioni