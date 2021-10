La definizione e la soluzione di: Sono veraci in un sugo degli spaghetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VONGOLE

Curiosità/Significato su: Sono veraci in un sugo degli spaghetti Gli spaghetti alle vongole sono un piatto tipico della cucina campana, ma diffuso in tutte le coste italiane, a base di pasta e vongole. Come molti altri ...

