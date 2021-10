La definizione e la soluzione di: L'apparecchiatura per pagare con il Bancomat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : POS

Curiosità/Significato su: L apparecchiatura per pagare con il Bancomat QR da far riconoscere alla macchina per il successivo accreditamento o prelievo di valuta bitcoin. Il primo Bancomat bitcoin al mondo, marchiato Robocoin ...

