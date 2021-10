La definizione e la soluzione di: _ in: la pratica di molte cliniche di tenere i neonati in camera con la mamma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROOMING

Curiosità/Significato su: _ in: la pratica di molte cliniche di tenere i neonati in camera con la mamma come del resto in tutto il mondo, con leggi che vietavano ai medici di tenere conferenze pubbliche sulla salute sessuale a meno che la polizia non fosse ...

Altre definizioni con pratica; molte; cliniche; tenere; neonati; camera; mamma; La cura praticata esponendosi ai raggi del Sole; Deve seguirlo la pratica; Permette di far pratica; Lo praticano i centauri che si infangano; Chi studia la storia deve ricordarne molte; In molte famiglie ha sostituito... la conversazione; Formano molte sigle; Un metallo in molte acque; E' scrupolosa nelle cliniche; Capaci di tenere ben lontana... l’elettricità; La pietra cui anticamente si attribuiva il potere di tenere lontana ubríachezza; Ritenere biasimevole; La si studia per ottenere la patente di guida; Tiene asciutti i neonati; Piangere come neonati; Indumento per neonati; Si prendevano cura dei neonati; Gianfranco, ex presidente della Camera; Nobile della Camera dei Pari; Da camera si indossa in casa; Il Luciano Presidente della Camera nel 1996; Ogni mamma ne ha tre!; Quella della salute la raccomanda la mamma; Il Chris che ha diretto Mamma ho perso l'aereo; Per Dario Fo, quella della mamma è la più bella; Ultime Definizioni