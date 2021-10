La definizione e la soluzione di: In grammatica si studia l'ipotetico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PERIODO

Curiosità/Significato su: In grammatica si studia l ipotetico consonanti (rosa: class. /'r?sa/, eccl. /'r?za/; sol: /so:?/ in restituta, /s?l/ (o /sol/) in ecclesiastica); i digrammi ph, th e ch derivano dalla traslitterazione ...

