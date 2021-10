La definizione e la soluzione di: La cappella per i conclavi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SISTINA

Curiosità/Significato su: La cappella per i conclavi 903055; 12.454444 La Cappella Sistina (in latino: Sacellum Sixtinum), dedicata a Maria Assunta in Cielo, è la principale cappella del palazzo apostolico ...

